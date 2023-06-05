متحدث الخارجیة: باکو تنتهج سیاسات الکیان الصهیوني قاتل الاطفال

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على موقف الخارجية الاذربيجانية الاخير؛ حيث قال ان باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، بعينها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها کنعاني اليوم الاثنين، ردا على بيان الخارجية الاذربيجانية التي حذرت فيه رعايا هذا البلد من السفر الى ايران.

واضاف : ان من يجب تحذير الشعب الاذربيجاني منه، هو الکيان الصهيوني، وليست ايران الاسلامية الحضارية.

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر تغريدته : ان موقف باکو هذا جاء على غرار سياسة رئيس الكيان الصهيوني المحتل وقاتل الاطفال فيما يخص السفر الى اذربيجان.

وتابع كنعاني : ان سياستنا لاتزال متمثلة في الغاء التاشيرات واحتضان الاخوة والاخوات القادمين الاذربيجانيين؛ ان مواصلة سياسات حسن الجوار مدرجة نصب برامجنا، لكنة في اطار الاحترام المتبادل ورعاية اسس الجوار.

وكانت الخارجية الاذربيجانية، حذرت خلال الفترة الاخيرة رعايا هذا البلد من التوجه في زيارات غير ضرورية الى ايران.

وزعمت باكو عبر بيانها الاخير، ان الظروف غير مستقرة في ايران، ونصحت مواطني اذربيجان المتواجدين في الجمهورية الاسلامية حاليا، بان يتخذر اقصى مستوى الحيطة والحذر؛ في خطوة اعتبرتها طهران بعيدة عن معايير الدبلوماسية وتحريفا للحقائق فيما يخص الظروف الامنية والاستقرار المستتب في الجمهورية الاسلامية.

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