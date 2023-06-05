مطار باکو ینفي إلغاء الرحلات الجویة إلى طهران

نفى مطار "حيدر علييف" الدولي في العاصمة الاذربيجانية باكو انباء عن الغاء الرحلات الجوية الى طهران.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "ترند" الأذربيجانية فقد أعلن مطار "حيدر علييف" الدولي أن الرحلات الجوية إلى إيران تسير كالمعتاد.

وادعت بعض القنوات الإخبارية التي تروج للشائعات ، مساء الأحد ، أن الرحلات الجوية بين باكو وطهران قد تم تعليقها بالكامل منذ يوم الأحد 4 حزيران /يونيو، دون إعلام الجمهور.

وكان وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان ، حسين أمير عبداللهيان وجيحون بايراموف ، قد اجريا جولتين من المحادثات الهاتفية قبل اقل من شهرين وناقشا التطورات في العلاقات الثنائية بين باكو وطهران وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذه المحادثات الصريحة والشفافة ، نوقشت المشاكل القائمة وسوء التفاهم والحلول لتجاوز الوضع الحالي ، وتم تبادل الآراء ، حيث أكد الطرفان على الاحترام المتبادل لحسن الجوار وسيادة كل منهما ووحدة أراضيه.

وفي إشارة إلى مؤامرة الكيان الصهيوني على وحدة دول المنطقة وأمنها وتقدمها ، قال أمير عبداللهيان: إن الأعداء فقط هم من يستفيدون من وجود خلافات بين دول المنطقة.

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