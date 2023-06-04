وزیر الخارجیة الترکي: سأزور طهران في أقرب فرصة ممکنة

أعلن وزير خارجية تركيا الجديد في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان ، عن استعداده للمساعدة في تطوير العلاقات الثنائية وقال إنه سيتوجه إلى طهران في أقرب فرصة ممكنة .

وهنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان مساء اليوم الأحد ، في اتصال هاتفي مع هاكان فيدان ، وزير خارجية تركيا الجديد ، على تعيينه ، واعرب عن أمله في أن يستمر التعاون الوثيق بين البلدين ويتحسن في العصر الجديد وان يشهد نموا.

ودعا أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة الهاتفية نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا

ضرورة تسريع برنامج توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن تعاون البلدين في القضايا الإقليمية مهم ومثمر وشدد على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية.

بدوره أعرب وزير خارجية تركيا هاكان فيدان عن امتنانه لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية إيران ، وأشار إلى أهمية استمرار الحوارات والتعاون الجيد بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا في المجالين الثنائي والإقليمي معلنا استعداده للمساعدة في تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيزور طهران في أقرب فرصو ممكنة .

وابلغ فيدان تحيات فخامة الرئيس التركي إلى آية الله رئيسي ، وأعرب عن تقديره لحضور محمد مخبر ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية ، في حفل تنصيب الرئيس التركي.

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