عبداللهیان لنظیرته البلجیکیة: لا سبب یدعو لاحتجاز الأوروبیین اذا لم تستغلهم المخابرات الأجنبیة

قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية حاجا لحبيب، مساء الجمعة، ان ايران دولة آمنة ومطمئنة لتوجه السياح اليها ، واذا لم تستغل المخابرات الاجنبية بعض الرعايا الاوروبيين فلا سبب يدعو الى اعتقالهم.

وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم السبت " كانت هناك محادثات ايجابية ومفيدة خلال الاتصال الهاتفي مع وزيرة الخارجية البلجيكية السيدة حاجا لحبيب".

واضاف وزير الخارجية الايراني في تغريدته ان ايران صرح حضاري وثقافي كبير ، مضيفا " اذا لم تستغل المخابرات الاجنبية بعض الرعايا الاوروبيين فلا سبب يدعو لاحتجازهم ".

هذا وكانت الحكومة البلجيكية قد اعلنت نبأ الافراج عن 3 اشخاص اثنين يحملان الجنسيتين الايرانية والبلجيكية ومواطن دنماركي ،كما اعلنت وزارة الخارجية البلجيكية نبأ الافراج عن مسعود مصاحب وكامران قادري اللذين كانا محتجزين في ايران.

وقد كتب مساعد الشؤون الدولية في السلطة االقضائية في ايران كاظم غريب آبادي في تغريدة له يوم امس الجمعة بهذا الصدد " تم الافراج اليوم ولدواع انسانية عن الايرانيين مسعود مصاحب وكامران قادري اللذين امضيا 4 سنوات ونصف و7 سنوات ونصف من فترة السجن الذي حكم بها عليهما (معظم فترة محكوميتهما) بالاضافة الى احد الرعايا الدنماركيين".

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