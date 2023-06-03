إیران تدعو نواباً من مصر والأردن إلى زیارتها قریباً

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، عباس كلرو، مجموعة من برلمانيي مصر والأردن إلى زيارة إيران قريباً.

وقال كلرو، وفقاً لما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت: "التقيت خلال الأسبوع الماضي سفيرَي مصر والأردن، ودعوت مجموعة برلمانية من البلدين إلى زيارة إيران، وآمل إجراء هذه الزيارة قريباً".

وأضاف أنّه "على الرغم من أن علاقاتنا مع مصر على مستوى رعاية المصالح، عيّن البلدان مبعوثين لهما على مستوى سفير، وعلاقاتنا الخارجية مع القاهرة مباشرة".

هذا وتناول موقع "Responsible Statecraft"، أمس الجمعة، مسار التقارب المصري - الإيراني، معتبراً أنّ هذا التقارب يشير إلى نمط إقليمي من الدبلوماسية المتجددة، وأضاف أنّ العلاقات الودية مع مصر يمكن أن تساعد طهران في مواجهة الجهود الأميركية - الإسرائيلية لإنشاء تحالف عربي ضدها.

من جهته، وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشكر إلى أطراف عربية، مثل "سلطنة عمان والعراق، فيما يتعلق بإيران"، مشيراً إلى أحاديث كثيرة عن "جهد جديد للسلطنة في ما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله بأن تشهد العلاقات الإيرانية - المصرية تطوراً وانفتاحاً جديَّين ومتبادلَين، في إطار سياسة حكومة رئيسي ورؤيته اللتين تُوليان أهمية بالغة لتطوير العلاقات بدول المنطقة.

وأعلن أمير عبد اللهيان ارتقاء مستوى العلاقات بين طهران والقاهرة، لافتاً إلى أنّ "مكتب رعاية المصالح ينشط في البلدين، وهناك قناة رسمية للاتصال المباشر".

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