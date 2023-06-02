القضاء الایراني یفرج عن سجینین امنیین ایرانیین وآخر دنمارکي لاسباب انسانیة

اعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي عن الافراج اليوم الجمعة عن مسعود مصاحب وكمران قادري وهما مواطنان ايرانيان ومواطن دنماركي.

وقال غريب آبادي في تصريح له مساء الجمعة: مسعود مصاحب وكامران قادري ، وهما مواطنان إيرانيان أمضيا أربع سنوات ونصف السنة وسبع سنوات ونصف السنة من السجن (الجزء الأكبر من فترة عقوبة السجن) تم إطلاق سراحهما مع مواطن دنماركي لأسباب إنسانية اليوم الجمعة.

وأضاف: إن مسعود مصاحب كان قد استفاد من إجازة طبية خارج السجن لبعض الوقت قبل ذلك.

وأعلنت وزيرة خارجية بلجيكا ، الجمعة ، إطلاق سراح سجينين نمساويين ودنماركي في إيران بوساطة سلطنة عُمان.

وكتبت الحاجة لحبيب في تغريدة على حسابها على تويتر أن بلجيكا تمكنت من ضمان الإفراج عن هؤلاء الأشخاص. في غضون ذلك ، أصدر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بيانا نُشرت نسخة منه على تويتر ، أعلن فيه بان اسمي المفرج عنهما هما كامران قادري ومسعود مصاحب.

وأضاف: لقد اثمرت سنوات من الجهود الدبلوماسية للإفراج عنهما وأود أن أشكر زملائي البلجيكيين والعمانيين على دعمهم القيم.

وحكم على كامران قادري ومسعود مصاحب بالسجن بعد تمرير الإجراءات القضائية في إيران اثر ادانتهما بالتعاون مع أجهزة تجسس أجنبية.

وبحسب إعلان القضاء فان "مسعود مصاحب" الذي كان نشطا كأمين عام لجمعية الصداقة النمساوية الإيرانية وكان مرتبطا باجهزة التجسس الألمانية والإسرائيلية ، متورطا في التجسس ، فضلا عن تزويده جهات اجنبية بمعلومات في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية والنانو، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2020، كما حكم على كامران قادري بالسجن 10 سنوات.

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