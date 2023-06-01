انطلاق اجتماع مسؤولي المحافظات الحدودیة الایرانیة مع کردستان العراق

بدات صباح اليوم الخميس في مدينة ارومية بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، اعمال الملتقى الاول بين محافظي المحافظات الحدودية الايرانية، برعاية وزير الداخلية "احمد وحيدي"، مع محافظي اربيل ودهوك والسليمانية بمنطقة كردستان العراق.

ويحضر هذا الملتقى ايضا، كل من القنصل العام الايراني في اربيل "نصر الله رشنودي"، ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية "محمد رضواني فر"، الى جانب نواب البرلمان عن اهالي محافظات اذربايجان الغربية، وكردستان وكرمانشاه (غرب ايران).

اجتماع رؤساء المحافظات الحدودية مع كردستان العراق، سيبحث في دورته الاولى على مدى يومين، السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير الاسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.

قبيل تدشين الملتقى، تفقد وزير الداخلية الايراني "معرض الطاقات السياحية لدى محافظة اذربايجان الغربية" المصاحب لهذا الحدث.

يشار أن محافظة "آذربايجان الغربية"، تجمعها حدود مشتركة على امتداد 250 كم، مع منطقة كردستان العراق.

endNewsMessage1