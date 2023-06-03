الإدمیرال إیراني یکشف عن تحالف بحري جدید بین طهران ودول المنطقة

وأعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، في مقابلة تلفزيونية ، مساء الجمعة، عن تشكيل تحالفات جديدة اقليمية ودولية ، وقال: اليوم وصلت دول المنطقة الى النقطة القائلة بأنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة ، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل.

وأضاف: في هذا الصدد ، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا.

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين ، قال قائد البحرية: إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين ، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور.

وتابع: "سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني ​​باستخدام جنودها".

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران ، قال الأدميرال إيراني: سبق لنا عمل مشترك مع عمان ، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك ايضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند.

وأضاف: "تقريبا كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير".

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