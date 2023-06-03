الإدمیرال إیراني یکشف عن تحالف بحري جدید بین طهران ودول المنطقة
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.
وأعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، في مقابلة تلفزيونية ، مساء الجمعة، عن تشكيل تحالفات جديدة اقليمية ودولية ، وقال: اليوم وصلت دول المنطقة الى النقطة القائلة بأنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة ، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل.
وأضاف: في هذا الصدد ، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا.
وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين ، قال قائد البحرية: إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين ، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور.
وتابع: "سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها".
وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران ، قال الأدميرال إيراني: سبق لنا عمل مشترك مع عمان ، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك ايضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند.
وأضاف: "تقريبا كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير".
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