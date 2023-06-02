وزیر الخارجیة السعودي سیزور ایران قریبا

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اثناء اللقاء الذي جمعه اليوم الجمعة مع نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون، انه سيزور طهران قريبا.

وقد اعرب وزير الخارجية السعودي في هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة بريكس ولاصدقاء منظمة بريكس، في جنوب افريقيا، عن ترحيبه بالتطور الجيد جدا والحاصل في العلاقات الثنائية ، وقدم الشكر للجانب الايراني لمساعدته القيمة في استقبال الوفد التقني السعودي الذي زار ايران لغرض التمهيد لاعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية ، وقال " بالتعاون الجيد جدا اجتاز الجانبان بسرعة مرحلة تعيين السفراء والتمهيد لفتح مكاتب التمثيل السياسية والقنصلية، ونحن الان نمضي نحو مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تؤمن مصالح الشعبين والمنطقة برمتها".

واكد وزير الخارجية السعودي انه سيلبي قريبا الدعوة الموجهة اليه لزيارة طهران.

من جانبه رحب الوزير امير عبداللهيان ايضا بالتقدم الجيد الذي تشهده العلاقات الثنائية قائلا " لحسن الحظ تم تعيين سفيري البلدين وتبادلهما والظروف مهياة لاعادة فتح السفارات والقنصليات".

كما قدم الوزير امير عبداللهيان الشكر والتقدير في هذا اللقاء على الاجراءات الجيدة التي اتخذتها السعودية لتسهيل سفر الحجاج الايرانيين في موسم الحج الحالي.

وقال وزير الخارجية الايراني لنظيره السعودي "خلال المحادثات السابقة تحدثنا حول ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وان زيارة معاليكم الى طهران ايضا ستكون فرصة للحوار وتبادل الآراء من اجل تحكيم العلاقات الثانية في شتى المجالات".

واعتبر الوزير امير عبداللهيان ان منظمة بريكس ايضا تشكل فرصة جديدة للتعاون متعدد الاطراف بين ايران والسعودية وباقي الدول الاعضاء في هذه المنظمة وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

endNewsMessage1