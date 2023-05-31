الإمارات تنسحب من تحالف بحري تقوده واشنطن

قالت الإمارات، اليوم الأربعاء، إنّها انسحبت قبل شهرين‭‭ ‬‬من تحالف أمني بحري تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت: نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.

وأكدت أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي.

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