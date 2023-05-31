کنعاني: التحرکات الإقلیمیة للکیان الصهیوني لا تُخفى عن أعین إیران

نشر المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" اليوم تغريدة على تويتر مشيرا الى ان التحركات الإقليمية للكيان الصهيوني لا تُخفى عن أعين ايران الثاقبة.

وتابع مغرداً بأنه لا يمكن الاعتماد على بيت العنكبوت الوهن ولن تساعد الجهود المبذولة من أجل توسيع الوجود الإقليمي في إصلاح الأساس الداخلي المهتز لهذا الكيان المزيف.

وختم كنعاني تغريدته مؤكدا ان هذا الكيان الصهيوني الغاصب لن يكون له مستقبل واعد لأنه مكروه ومنبوذ من قبل شعوب ودول العالم.

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