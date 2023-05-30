عبداللهیان: العلاقات الإیرانیة الإماراتیة ستتطور في القطاعین العام والخاص

اعتبر وزير الخارجية الايراني، دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، وصرح بأن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال استقباله الثلاثاء بطهران، وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر، اشار وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان الى سياسة الحكومة الايرانية في تطوير العلاقات مع الجوار واعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوق به ، وقال: ان العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، توسيع التعاون المشترك بانه يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

من جانبه أكد وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر، في هذا الاجتماع ، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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