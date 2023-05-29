عبداللهیان تسلّم دعوة من جنوب افریقیا لحضور اجتماع بریکس

اعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، ان دولة جنوب افريقيا وجهت دعوة الى الوزير "حسين امير عبداللهيان" للمشاركة في اجتماع مجموعة بريكس؛ واصفا المباحثات الثنائية على هامش هذا الاجتماع بين الجانب الايراني وممثلي الدول الاعضاء، بانها تشكل فرصا مواتية لتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والامني بين الجانبين.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، تطرق "صفري" الى سير انضمام ايران لمجموعة بريكس الاقتصادية؛ مبينا ان الدول الاعضاء لم تعلن بعد عن معاييرها فيما يخص الاعضاء الجدد، وهي تواصل العمل على تحديد هذه المعايير.

واضاف قائلا : نحن في ايران، لدينا ما يكفي من المعايير والطاقات التي تتيح لنا امكانية المواكبة لمعايير تلك البلدان.

ومضى صفري الى القول : هناك 19 دولة تقدمت حتى الان، بطلب الانضمام الى مجموعة بريكس؛ لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية تأتي ضمن اولى الدول التي قدمت هذا الطلب.

واكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، على ان ايران بإمكانها الغاء الدولرة في مجال التعامل مع دول روسيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا.

endNewsMessage1