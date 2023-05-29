عبداللهیان یؤکد جهود وزارة الخارجیة لتسهیل ارسال الحجاج الإیرانیین

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على جهود هذه الوزارة لتسهيل ارسال الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج هذا العام كرمز للتضامن الإسلامي والوحدة الإسلامية.

وتم خلال الاجتماع المشترك لمسؤولي الحج والزيارة ووزارة الخارجية مناقشة القضايا المتعلقة بحج بيت الله الحرام للعام الجاري.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور حجة الإسلام السيد عبدالفتاح نواب ممثل الفقيه في شؤون الحج والزيارة، وصادق حسيني رئيس منظمة الحج والزيارة وكبار مدراء المنظمة، اعرب المشاركون عن ارتياحهم لعملية تسجيل وارسال حجاج بيت الله الحرام والتنسيقات الحاصلة.

وأكد وزير الخارجية في هذا الاجتماع على جهود الوزارة لتسهيل ارسال الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج كرمز للتضامن الإسلامي والوحدة الإسلامية.

وأضاف أمير عبداللهيان: أن الدائرة القنصلية وشؤون الايرانيين في الخارج بوزارة الخارجية قد وضع كل امكانياتها لتسهيل أداء فريضة الحج وشؤون حجاج بيت الله الحرام.

وقال: لهذا الغرض فإن للدائرة القنصلية بوزارة الخارجية حضورا نشطا في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أعرب أمير عبداللهيان عن أمله في أن يقام حج هذا العام بكل مهابة وفي اجواء هادئة بمساعدة السلطات السعودية.

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