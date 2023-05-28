رئیسي یهنئ اردوغان باعادة انتخابه لرئاسة ترکیا

وفي برقية التهنئة، التي بعثها مساء اليوم الاحد، هنأ رئيسي، رجب طيب أردوغان ، بفوزه من جديد في الانتخابات الرئاسية ، واعرب عن ثقته في أن العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية تركيا ستشهد في الفترة المقبلة، بناء على الاواصر التاريخية والثقافية والدينية القوية ، وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لشعبي البلدين، مزيدا من التطوير والتعاون الوثيق بين البلدين تجاه التطورات في المنطقة والعالم الإسلامي ما سيوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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