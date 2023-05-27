نشر مرسوم رئیسي بتعیین الامین الجدید للمجلس الأعلى للأمن القومي

وجاء في هذا التقرير، ان رئيسي اوعز الى "العميد احمديان ، بأن ينتهج اساليب "متجددة" و"ذكية" فيما يخص منظومة قضايا الامن القومي الايراني، وبما يشمل مجالات مختلفة، منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وان يسخر الطاقات الشعبية في سياق تعزيز الامن المستديم" و"القائم على ارادة الشعب"، بكافة المجالات ذات الصلة بتوسيع العمق الامني الايراني وتظافر الجهود بين الاجهزة الاستخباراتية والامنية والتنفيذية والقضائية داخل البلاد.

وتطلع رئيس الجمهورية في هذا المرسوم ، الى نجاح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في اداء جميع المهام الموكلة اليه بكل جدارة وكفاءة، واتباع توجيهات قائد الثورة الاسلامية، لاسيما بيان سماحته الخاص بالمرحلة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية، وبما يرقى الى مكانة الجمهورية الاسلامية على المستوى الاقليمي وفي ضوء النظام العالمي الجديد، ويصب في خدمة الشعب الايراني الشريف.

endNewsMessage1