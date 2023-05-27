کنعاني: الاستعراضات السياسية لزيلينسكي تهدف لجذب الأسلحة الغربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"إن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد جمهورية إيران الإسلامية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران، وهي تستهدف حكومة وشعب إيران، وتتم من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الأسلحة والمساعدة المالية من الدول الغربية.

ووصف ناصر کنعاني، التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، معتبرا تلك التصريحات تفتقر إلى أي قيمة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أعلنت رفضها للحرب في أوكرانيا واستمرارها، وعبرت عن اسفها الشديد لمعاناة الشعب الأوكراني، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وهي مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.

وأكد أن تكرار المزاعم الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران حكومة وشعبا، ويتم بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.

كما أكد أن الادعاءات والاستعراضات السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تغير من حقائق الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى استعداد إيران لمواصلة مباحثات الخبراء مع أوكرانيا.

وأضاف:أن تجنب الجانب الأوكراني إجراء مثل هذه المباحثات يؤكد عدم صحة هذه المزاعم ووجود أهداف ودوافع سياسية محددة ورائها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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