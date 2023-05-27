انتهاء التوتر فی منطقة حدودیة بین ایران وافغانستان

وانتهى قبل قليل الاجتماع الذي انعقد بين مسؤولي حرس الحدود الايرانيين والافغان حيث تم اعلان الهدنة بين الطرفين وانتهاء الاشتباكات.

وتفيد التقارير الواردة حتى الان انه لم يتم بعد تحديد الاطراف المشاركة في هذا الاشتباك بدقة.

وكانت وسائل الاعلام الافغانية قد اوردت ان تبادلا لاطلاق النار حصل في منطقة ماككي التابعة لمدينة كنم في ولاية نيمروز الافغانية بين قوات طالبان وقوات حرس الحدود الايرانية.