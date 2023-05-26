الخارجیة الإیرانیة تعلق على قلق أمیرکا وفرنسا من تدشین صاروخ خرمشهر4

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أن أميركا وفرنسا تعارضان إيران القوية، وذلك تعليقا على إبداء واشنطن وباريس قلقهما من تدشين صاروخ خرمشهر4.

جاء ذلك بعد بث فيلم عن الهجمات الصاروخية التي كان يشنها ازلام صدام ضد الاحياء السكنية في ايران الاسلامية ابان الحرب التي فرضها على الشعب الايراني (1980-1988) بدعم تسليحي غربي.

وأكد كنعاني أن الدول الغربية خاصة اميركا وفرنسا اللتين قامتا بدور مهم في تحريض صدام وتسليحه في عدوانه على ايران، وتحتلان المرتبة الاولى في تصدير السلاح له في هجماته الصاروخية على المدن الآمنة في المنطقة، هاهي اليوم تعلن عن قلقها لتقدم ايران وتطورها.

ويوم الخميس، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن "خيبر"، الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسما للمسجد الأقصى.

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