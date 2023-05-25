عبد اللهیان: لا نعترف بالهیئة الحاکمة الحالیة لأفغانستان

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اننا لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان ونؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لأن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليس كلها.

واضاف عبداللهيان في تصريح له اليوم الخميس ، فيما يتعلق بمسألة مطالبة إيران بحقها من مياه نهر هيرمند، أجرينا محادثات مع السلطات الأفغانية ونعتقد أنه وفقا لاتفاقية 1351 ، ينبغي النظر في المسار القانوني في هذا الصدد.

وتابع وزير الخارجية: قلنا للسلطات الأفغانية أن مشكلة حق ايران من المياه لا يمكن حلها من خلال بيان سياسي ، وأنه يجب متابعة هذا الأمر في إطار الإجراءات القانونية. والنزاعات الحدودية المتناثرة التي حدثت في الأشهر الماضية على حدود إيران وأفغانستان تثير القلق.

وفي إشارة إلى جوار إيران وأفغانستان ووجود حدود طويلة بين البلدين ، قال أميرعبداللهيان في جزء آخر من حديثه بهذا الصدد: "لا يوجد سبيل آخر سوى التفاعل بين البلدين. لا نريد ان تتكرر حادثة مزار الشريف المأساوية . نريد المساعدة في عملية تحقيق السلام والأمن في أفغانستان ، ولدينا توقعات متبادلة من الحكام الحاليين لأفغانستان.

وفي جزء آخر من تصريحه قال وزير الخارجية: لسنا راضين عن عدم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ، وقد أعلنا هذا الأمر لحكام أفغانستان الحاليين. نحن لا نعترف بالهيئة الحاکمة الحالية لأفغانستان ونؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. كما أن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليس كلها.

وأضاف : نحن مستاؤون من حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من التعليم ونعتبر هذا السلوك مخالفا لتعاليم نبي الإسلام.

وفي جانب آخر قال وزير الخارجية عن السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة الثالثة عشرة في مجال السياسة الخارجية: السياسة الخارجية المتوازنة تعني التفاعل مع أجزاء مختلفة من العالم على أساس الدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي ، وفي هذا الإطار ، التفاعل مع أجزاء مختلفة من العالم. هذا هو اهتمامنا. في هذا الإطار ، فإن النظر إلى الجيران والدول الآسيوية ، والاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من قدرة الدبلوماسية العامة هو محط اهتمامنا .

وعن عدد الإيرانيين المقيمين في الخارج: قال: لدينا نظرة خاصة إلى الإيرانيين في الخارج في مجال السياسة الخارجية. الآن رسميا ، يعيش حوالي خمسة ملايين و 100 ألف إيراني في الخارج ، رغم أن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من هذا.

وقال عن المفاوضات النووية: إن خطة العمل الشاملة المشتركة ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، لها نقاط قوة ونقاط ضعف ، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة ، وطريقنا نحو إلغاء العقوبات.

وتابع وزير الخارجية: منذ أسابيع رسائل الإلغاء تتواصل بشكل غير مباشر ، ومن خلال وزراء خارجية بعض الدول تبذل جهود لتلخيص النص الأولي. ولكن من أجل الحفاظ على هدوء الناس ، لا نقوم دائما بالإبلاغ. لكن تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة.

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