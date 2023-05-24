قائد الثورة: مجلس الشورى الاسلامي هو مجلس ثوري

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، ان مجلس الشورى الاسلامي هو مجلس ثوري.

واضاف سماحته اليوم الاربعاء عند استقبال نواب مجلس الشورى الإسلامي في الدورة الحادية عشرة : اعتقد أن المجلس هو مجلس ثوري.

واستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الیوم الأربعاء نواب الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في حسينية "الإمام الخميني (رض)".

وياتي هذا اللقاء في الذكرى السنوية لبدء الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي عام 1980.

وفي بداية اللقاء قدم رئيس المجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" تقريرا عن فعاليات المجلس خلال العام الماضي.

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