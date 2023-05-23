إیران تعلن إحباط مخطط خطیر لأجهزة التجسس الأجنبیة
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنه تمّ إحباط مشروع كبير لشبكة متعاونة مع إحدى أجهزة التجسس الأجنبية، مشيرة إلى أن "المشروع يسعى للتلاعب بمعلومات الإيرانيين الخارجين من البلاد".
وأوضحت الوزارة الإيرانية أن "الشبكة رصدت معلومات وتحركات الإيرانيين داخل وخارج البلاد، وركزت على المسؤولين منهم وفق تعليمات أجهزة التجسس الأجنبية".
وأعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، قبل أيام، إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في غرب البلاد واعتقال عناصرها.
وحذّر وزير الأمن من أنه "في حال تم التسبب بانعدام للأمن لإيران، فإنّ أي تحرك على الحدود سيقابل بردّ حاسم وساحق من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
وكانت استخبارات حرس الثورة في إيران أعلنت تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش خراسان" وإلقاء القبض على العنصر الرئيسي لهذه الخلية.
ومطلع الشهر الحالي، أعلن حرس الثورة الإيراني اعتقال أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي عند محاولته دخول البلاد، مؤكداً أنّه تم رصد شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.
يُذكَر أنّ حرس الثورة الإيراني أعلن في وقتٍ سابق تفكيك خلية إرهابية تابعة لمنظمة "خلق" خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من جانب استخبارات الحرس.
وشدّد حرس الثورة الإيراني أكثر من مرة على أنّ القوات الأمنية والشرطة والبسيج سيواصلون التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكداً أنّ الشعب الإيراني سيحبط الفتنة وسينتصر في الحرب المركَّبة ضده.
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