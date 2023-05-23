newsCode: 1360510 ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ ١٥:٠٢:٥٦ A

إیران تعلن إحباط مخطط خطیر لأجهزة التجسس الأجنبیة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنه تمّ إحباط مشروع كبير لشبكة متعاونة مع إحدى أجهزة التجسس الأجنبية، مشيرة إلى أن "المشروع يسعى للتلاعب بمعلومات الإيرانيين الخارجين من البلاد".