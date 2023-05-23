shortLink
newsCode: 1360507 A
خانه | سياسة

رئیس منظمة الطاقة الذریة: نمتلک الدورة الکاملة لانتاج الوقود النووي

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي بأنه لا يمكن إنكار القدرة النووية الإيرانية وقال: اليوم ، أصبحت الدورة الكاملة لعملية انتاج الوقود النووي في البلاد محلية بالكامل.

رئیس منظمة الطاقة الذریة: نمتلک الدورة الکاملة لانتاج الوقود النووي

وقال إسلامي في حديثه مساء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء البعثات الدلوماسية الإيرانية في الخارج: اليوم ، تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية هذه التكنولوجيا التي تخلق القيمة ، لذا فإن العديد من الشركات والدول في جميع أنحاء العالم تريد الماء الثقيل الإيراني ومشتقاته.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن مشتقات الماء الثقيل ستحدث تغييرًا جوهريًا في الصناعات الدوائية والصحية والمعالجة. مكون صانع للقدرة ، والأدوية التي يتم إنتاجها بناءً عليه تقع في حدود المعرفة.

واضاف: اليوم ، أصبحت الدورة الكاملة لعملية انتاج الوقود النووي من التعدين الصفري ، أي التنقيب والكشف والاستخراج والمعالجة من المناجم والتحويل والتخصيب وإنتاج الوقود واستخدامه في المفاعلات ، محلية بالكامل ويتم تنفيذها من قبل العلماء والقوى الشابة والدؤوبة في بلدنا.

وقال إسلامي أن الروايات عن النشاط النووي الإيراني كانت بشكل يظهر صورة مقلوبة للحقائق ، وقال: لذلك ، ينبغي على ممثلي بلدنا في انحاء العالم السعي لاطلاع شعوب وحكومات العالم بحقائق ووقائع الجمهورية الإسلامية اكثر فاكثر.

وأضاف: في هذا السياق فإن دور سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج هو إدارة الجبهة الثقيلة على أساس القوة الهائلة للإعلام قدر الإمكان من خلال التنوير والحوار.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
في النووي رئيس الكاملة الوقود

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive