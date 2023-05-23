رئیس منظمة الطاقة الذریة: نمتلک الدورة الکاملة لانتاج الوقود النووي

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي بأنه لا يمكن إنكار القدرة النووية الإيرانية وقال: اليوم ، أصبحت الدورة الكاملة لعملية انتاج الوقود النووي في البلاد محلية بالكامل.

وقال إسلامي في حديثه مساء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء البعثات الدلوماسية الإيرانية في الخارج: اليوم ، تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية هذه التكنولوجيا التي تخلق القيمة ، لذا فإن العديد من الشركات والدول في جميع أنحاء العالم تريد الماء الثقيل الإيراني ومشتقاته.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن مشتقات الماء الثقيل ستحدث تغييرًا جوهريًا في الصناعات الدوائية والصحية والمعالجة. مكون صانع للقدرة ، والأدوية التي يتم إنتاجها بناءً عليه تقع في حدود المعرفة.

واضاف: اليوم ، أصبحت الدورة الكاملة لعملية انتاج الوقود النووي من التعدين الصفري ، أي التنقيب والكشف والاستخراج والمعالجة من المناجم والتحويل والتخصيب وإنتاج الوقود واستخدامه في المفاعلات ، محلية بالكامل ويتم تنفيذها من قبل العلماء والقوى الشابة والدؤوبة في بلدنا.

وقال إسلامي أن الروايات عن النشاط النووي الإيراني كانت بشكل يظهر صورة مقلوبة للحقائق ، وقال: لذلك ، ينبغي على ممثلي بلدنا في انحاء العالم السعي لاطلاع شعوب وحكومات العالم بحقائق ووقائع الجمهورية الإسلامية اكثر فاكثر.

وأضاف: في هذا السياق فإن دور سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج هو إدارة الجبهة الثقيلة على أساس القوة الهائلة للإعلام قدر الإمكان من خلال التنوير والحوار.

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