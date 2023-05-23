اعادة انتخاب قالیباف رئیسا لمجلس الشورى الإسلامي

أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي في الانتخابات التي جرت للدورة الرابعة للمجلس.

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، أجريت الانتخابات الرابعة لرئيس المجلس وأعلنت الهیئة الرئاسية عن ترشيح "محمد باقر قاليباف" و"إلياس نادران" و"فريدون عباسي دواني" لمنصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وعين قاليباف رئيسا للبرلمان للدورة الرابعة بعد حصوله على 210 أصوات.

وايضا تم انتخاب "عبد الرضا مصري" نائبا أول لرئيس مجلس الشوري الاسلاميي.

وحصل إلياس نادران وفريدون عباسي على 47 و 7 صوتا على التوالي في الانتخابات.

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