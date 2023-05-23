إیران وإندونیسیا توقعان 11 وثیقة تعاون بینها إلغاء التأشیرات

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية واندونيسيا اليوم الثلاثاء على 11 وثيقة تعاون ثنائية بينها إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهوریة ابراهيم رئيسي الى جاكرتا حاليا.

ووقع وزراء الخارجية والاتصالات وتقنية المعلومات والنفط ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية ومساعد وزير الصناعات والمناجم الايرانيين مع نظرائهم الاندونيسيين مذكرات تفاهم في مجال التجارة التفضيلية والغاء التأشيرات والتبادل الثقافي والتعاون في الاشراف على انتاج مشتقات الأدوية والمجالات العلمية والتقنية والنفط والغاز.

وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد وصل صباح اليوم الثلاثاء الى جاكرتا يرافقه وفق سياسي واقتصادي رفيع المستوى بدعوة من نظيره الاندونيسي جوكو ويدودو.

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