قائد الثورة یعیّن شمخاني مستشارا سیاسیا له وعضوا في مجمع تشخیص مصلحة النظام
أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي حكماً عين بموجبه السيد علي شمخاني مستشاراً سياسياً له وعضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ونشرت وكالة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام بيت شعر نشره شمخاني في صفحته الرسمية على تويتر، وأكدت أن استقالة “علي شمخاني” من منصبه في الأمانة العامة للمجلس أصبحت مؤكدة.
وصباح اليوم الاثنين، أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن امتنانه لجهود علي شمخاني التي استمرت 10 سنوات أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وعيّن علي أكبر أحمديان خلفاً له.
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