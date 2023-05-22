newsCode: 1359865 ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٠٨:٠١:٥٦ A

"نور نیوز": استقالة أمین المجلس الأعلى للأمن القومی الإیراني علي شمخاني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.