"نور نیوز": استقالة أمین المجلس الأعلى للأمن القومی الإیراني علي شمخاني
أعلنت وسائل إعلام إيرانية استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.
وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر استقالة أمين المجلس علي شمخاني، مشيرة أنه شغل هذا المنصب خلال العشر سنوات الماضية.
ونشرت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر تويتر قائلة: بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته.
وقاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أخيرا، المفاوضات مع المملكة العربية السعودية. وقالت صحيفة "كيهان"، إن قرار رفع مستوى المفاوضات إلى مستوى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي جاء بناء على طلب الجانب السعودي.
endNewsMessage1