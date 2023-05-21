أمیر عبداللهیان ونظیره الدنمارکي یبحثان العلاقات الثنائیة

ناقش وزير الخارجية الإيرانية مع وزير خارجية الدنمارك، آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي اتصال هاتفي مساء الأحد، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، العلاقات التاريخية بين إيران والدنمارك رصيدا كبيرا لكلا الجانبين، وأكد على ضرورة مواجهة التحديات القائمة وتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن مرة أخرى معارضته الشديدة لإهانة القرآن الكريم وأدان مثل هذه الأعمال.

واتفق الطرفان في هذا الاتصال على إنشاء آلية لتعزيز المشاورات القنصلية بين البلدين.

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