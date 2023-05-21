البرلمان الإیراني یؤکد على استیفاء حصة إیران من میاه نهر هیرمند

أعلن نائب أهالي تبريز في البرلمان الإيراني، الأحد، أن نواب البرلمان وقعوا بيانا أكدوا فيه على ضرورة استيفاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان.

وقال محمدرضا ميرتاج‌الديني: أكد نواب مجلس الشوری الإسلامي، من خلال توقيعهم على بيان، على استيفاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند.

وأضاف أن: العمل مازال مستمرا على جمع التواقيع في قبة البرلمان.

وأكد البيان أن: حصة إيران من مياه نهر هيرمند، المشترك في جذور تاريخ البلدين إيران وأفغانستان، هي حق دولي وإنساني، وهذا الحق يرتبط بشكل مباشر بحياة ومعيشة أهالي المنطقة وخاصة أهالي محافظة سيستان وبلوجستان الصبورين، وأن المطالبة به تعتبر رسالة عالمية، وستعود تبعات الجفاف في هذه المنطقة وبيئتها بشكل سلبي على المنطقة بأسرها، بما فيها أفغانستان، لذلك فإن منع استيفاء هذه الحصة هو انتهاك لحقوق الشعب الإيراني ويتعارض مع القوانين الدولية.

ولفت البيان إلى أنه: نظرا للتاريخ والحضارة والثقافة المشتركة بين الشعبين الإيراني والأفغاني، اللذين وقفا جنبا إلى جنب على مر عصور التاريخ، وخاضا معا معاناة شحة المياه، ولكن أن يقوم حكام أفغانستان بسبب الضغوط الدولية أو لأي سبب كان، بتغيير مسار المياه نحو أراض سبخة، فهذا لا يتفق مع شأن الشعب الأفغاني، وخارج عن الأعراف الدولية والمعايير الإسلامية وحسن الجوار.

وحذر البيان من أنه إذا لم تصل المياه إلى منطقة سيستان وبلوجستان خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فستقع كارثة إنسانية شرق إيران.

كما أعلن نواب مجلس الشورى الإسلامي عن تأييدهم ودعمهم للمواقف الحقة والقاطعة للرئيس الإيراني وكذلك سائر الأجهزة التنفيذية.

ودعا نواب البرلمان الإيراني، حكام أفغانستان، الذين يعلمون أن إيران تؤوي الملايين من الأفغان المهاجرين كضيوف لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدلا من استخدام خطاب غير مناسب، أن يبادروا إلى إطلاق الحصة المائية لإيران، ولا يسمحوا بالمساس بالعلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين والجارين.

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