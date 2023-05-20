قائد الثورة یهنئ بعودة الابطال في المجموعة البحریة 86

بعث قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي الخامنئي"، خطاب تهنئة لمناسبة العودة المظفرة للابطال في "مجموعة القطع البحرية 86"، التابعة للجيش الايراني، من رحلتها البحرية الكبرى الى ارض الوطن.

ونص الخطاب الصادر عن سماحة قائد الثورة، القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، بهذه المناسبة جاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

اهنئي الابطال في مجموعة القطع البحرية 86 التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، على نجاح رحلتهم البحرية العظيمة؛ ايها الاعزة! اهلا بعودتكم الى البيت، وفقكم الله.

السيد علي الخامنئي

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