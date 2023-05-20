کنعاني: تدنیس المسجد الأقصى هو رد فعل الصهاینة على الهزیمة امام المقاومة

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، تدنيس المسجد الاقصى المبارك من جديد واعتبر ذلك بانه رد فعل الصهاينة على الهزيمة امام مقاومة غزة البطولية.

وكتب كنعاني في تغريدة له مساء الجمعة: ان تدنيس المسجد الأقصى من جديد وترديد الشعارات العنصرية ضد الفلسطينيين والمسلمين من قبل الصهاينة، هو رد فعل على الهزيمة المخزية امام مقاومة غزة البطولية ، وهو أمر مدان.

وأضاف: هل ما زالت لدى المجتمع الدولي شكوك حول طبيعة الفصل العنصري للكيان الصهيوني؟.

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