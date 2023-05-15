قائد سلاح البحر الروسي یلتقی نظیره الایراني في طهران

استقبل قائد سلاح البحر الايراني "الادميرال شهرام ايراني" اليوم الاثنين، قائد القوة البحرية الروسية "الادميرال نيكولاي يومنوف"، بمقر القيادة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية في طهران.

وقدم "الادميرال يومنوف"، خلال هذا اللقاء، دعوة الى قائد البحرية الايرانية، للمشاركة في استعراض الذكرى السنوية لتاسيس القوة البحرية الروسية في سانت بطرسبرغ.

وفي تصريح له خلال اللقاء، اعرب "الادميرال ايراني" عن تقديره لقاء تعاون البحرية الروسية في سياق اقامة منافسات بطولة الجيوش العالمية وتنظيم المناورة المشتركة بين ايران وروسيا والصين.

واضاف قائلا : ان حضور القطع البحرية الروسية في 3 مناورات مشتركة مع ايران والصين، شكّل خطوة قيمة للغاية وحمل رسالة هامة للعدو المشترك.

ودعا قائد سلاح البحر الايراني الى تشكيل لجنة مشتركة، من اجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولاسيما التدريبية والفنية بين البلدين.

الى ذلك، تطلع قائد البحرية الروسية بان تسهم زيارته الحالية لطهران في تعميق التعاون الثنائي اكثر فاكثر.

ودعا "الادميرال يومنوف" خلال اللقاء مع "الادميرال ايراني"، الى مواصلة التعاون البحري بين البلدين ايران وروسيا؛ مؤكدا على استعداد البحرية الروسية لابرام اتفاقات ثنائية مع نظيرتها الايرانية وتنفيذها.

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