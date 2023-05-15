لدى استقبال زعیم کنیسة المشرق الاشوریة.. رئیسي: الکثیر من المجتمعات المتخلفة تعاني الیوم من انعدام الاخلاق والایمان

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، ان هناك العديد من المجتمعات المتخلفة التي تعاني اليوم من انعدام الاخلاق والايمان.

واعتبر رئيسي لدى استقبال زعيم كنيسة المشرق الاشورية "البطريرك مار آفا رافيل الثالث" اليوم الاثنين، ان "العقل والروحانية والاخلاق والعدالة، جميعا يشكل البنى التحتية للحضارات التي لطالما بشر بها الانبياء (ع) والاولياء الصالحون، وبما يلزم علينا السعي لبناء هكذا مجتمعات".

واضاف، انه "لو تم العمل على تبيين الايمان والاخلاق جيدا، ولاسيما على لسان الشخصيات البارزة عند الاديان السماوية، لكان قد عولج الكثير من معضلات المجتمعات الانسانية حتى اليوم".

وتطرق رئيسي الى الجماعات الارهابية والتكفيريين الذين انتسبوا زيفا الى الدين الاسلامي لكن الدين براء من افعالهم ومجازرهم البشعة؛ مبينا ان الابطال من امثال الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"الحاج ابو مهدي المهندس" الذين تصدوا لهؤلاء الجناة، كانوا قد تسلحوا بالاخلاق والايمان حقا.

واعتبر الرئيس الايراني، ان رضى نبي الاسلام الاعظم (ص) والسيد المسيح (ع) وجميع الانبياء (ع)، مرهون بالثبات على الايمان ومجابهة الظلم والفساد.

الى ذلك، قال زعيم كنيسة المشرق الاشورية، ان حضور ممثلي الديانات السماوية في الهيكلة السيادية للجمهورية الاسلامية الايرانية، يكشف عن عمق ايمان هذا النظام بالاديان التوحيدية.

واضاف "مار آفا رافيل الثالث" خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية اليوم : اننا سعداء جدا لقاء تركيز المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية على الحوار بين الاديان؛ متطلعا الى تنامي هذه القواسم المشتركة القائمة على المودة والصداقة اكثر فاكثر.

واكمل قائلا : اننا نقدر نضال الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد جماعة داعش الارهابية، من اجل الدفاع عن الايمان والانسانية في العراق وسوريا.

endNewsMessage1