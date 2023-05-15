مباحثات إيرانية إماراتية لتطوير العلاقات في قطاع النقل

التقى وزير الطرق واعمار المدن الإيراني "مهرداد بذرباش" بنائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارت العربية "منصور بن زايد آل نهيان"، وبحث الجانبان في مجال تطوير العلاقات في مختلف قطاعات النقل بين البلدين.

وأكد بذرباش خلال اللقاء، على تطوير العلاقات في مختلف قطاعات النقل بين إيران والإمارات .

وأضاف قائلا: تسعى إيران إلى تعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف قطاعات النقل وترحب بالمستثمرين للمشاركة في مشاريع النقل.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين لم تنعقد منذ فترة، ومن الضروري عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة أخرى لاستعراض مختلف جوانب النقل.

من جانبه أعرب آل نهيان عن ارتياحه لحضور وزير الطرق واعمار المدن الإيراني والوفد المرافق له، مؤكدا أن إيران تتمتع بموقع استراتيجي مميز في الممر الاستراتيجي شمال- جنوب.

والتقى بذرباش أيضا وزير المواصلات والتصالات القطري "جاسم بن سيف السليطي"، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية لعام 2023 في أبو ظبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على إزالة العوائق أمام توسيع العلاقات مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل وخاصة في مجال النقل البحري.

وبدوره أعرب السليطي عن ارتياحه للاجتماع والتباحث مع بذرباش، ودعا إلى استئناف المحادثات في الأشهر المقبلة.

ووصل بذرباش والوفد المرافق له إلى أبوظبي اليوم الإثنين بدعوة من نظيره الإماراتي، و هو يترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين .

يذكر أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات من أجل الاستفادة من العلاقات بين البلدين كفرصة للتعريف بامكانيات إيران في المنطقة فی مختلف المجالات بما فیها السكك الحديدية.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2023 باستضافة أبوظبي.

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