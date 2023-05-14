رئیسي یوجه وزیري الخارجیة والطاقة بمتابعة حصة ایران من نهر هیرمند

وجه رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، كلا من وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ووزير الطاقة "علي اكبر محرابيان"، ان يتابعا بشكل خاص ملف حصة ايران من نهر هيرمند الحدودي المشترك مع افغانستان.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة الايرانية الذي عقد اليوم الاحد برعاية رئيس الجمهورية اية الله رئيسي.

وعلى صعيد اخر، نوه الرئيس الايراني بانتصارات المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا انها "فرضت حالة وقف النار على الكيان الصهيوني، ورغم الاحداث المحزنة التي ادت لاستشهاد اعزائنا في القطاع لكن تيار المقاومة في فلسطين اظهر من خلال صموده بوجه الكيان الصهيوني، انه يأخذ بزمام المبادرة وكلمة الفصل".

كما تطرق الى محاولات الاعداء الرامية لبث الياس والاحباط داخل المجتمع الايراني، واوعز الى رئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون الايرانية باتخاذ ما يلزم لفضح هذا المخطط والعمل على تبيين جهود المسؤولين وقرارات الحكومة بهدف تعزيز الامل بين المواطنين اكثر فاكثر.

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