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خانه | سياسة

القاء القبض على داعشي ارهابي جنوب شرق ایران

اعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) العميد دوست علي جليليان ، القاء القبض على عضو بتنظيم داعش الارهابي في قضاء زابل.

القاء القبض على داعشي ارهابي جنوب شرق ایران

وقال العميد جليليان: من خلال القيام بإجراءات استخبارية ومتخصصة ، اتضح أن أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي قد استقر في إحدى قرى قضاء زابل.

واضاف: تم رصد تحركات هذا الشخص بشكل مستمر، وتم تحديد مكان اختبائه والقاء القبض عليه من خلال الاشراف المخابراتي خلال عملية منسجمة ومنسقة لجهاز الامن في قيادة الشرطة والمخابرات.

وتابع قائلا: وتبين في التحقيقات الأولية أن هذا الشخص هو من مواطني إحدى دول الجوار وكان يروج لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة بخطة مستهدفة.

 

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ايران القبض جنوب شرق القاء

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