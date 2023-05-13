محادثات هاتفیة بین وزیري الخارجیة الایراني والسعودي

وفي هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الجمعة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اعرب حسين امير عبداللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية ، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة، وقال: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً.

واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الاخر، مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.

من جانبه اكد وزير الخارجية السعودي خلال المكالمة الهاتفية على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها وقال: لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين وان تمسكنا بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمنا الجاد.

واعرب فيصل بن فرحان عن امله بان يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي.

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