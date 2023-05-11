انتخاب السفیر الایراني في جنیف رئیسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان

وسيعقد هذا الاجتماع يومي 2 و3 نوفمبر القادم في جنيف ومن المقرر ان يناقش خلال هذين اليومين وفي اطار اجتماعات لخبراء ومسؤولين دوليين وممثلين للحكومات ومنظمات غير حكومية ، قضايا تتعلق بدور العلم والتكنولوجيا والابداع من اجل تحسين مستوى حقوق الإنسان وخاصة في فترة استعادة النشاط بعد جائحة كورونا.

ويعتبر هذا المنتدى الاجتماعي أحدى آليات مجلس حقوق الانسان ، وانشئت في عام 2002 وتهتم في كل عام بقضية من قضايا الخاصة بالتحديات والتطورات ومكامن القلق العالمي في مجال قضايا حقوق الانسان.

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