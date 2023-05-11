انتخاب السفیر الایراني في جنیف رئیسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان
اختير سفير ومندوب ايران الدائم في المنظمات الدولية في جنيف "علي بحريني" رئيسا للاجتماع التاسع عشر للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان لعام 2023.
وسيعقد هذا الاجتماع يومي 2 و3 نوفمبر القادم في جنيف ومن المقرر ان يناقش خلال هذين اليومين وفي اطار اجتماعات لخبراء ومسؤولين دوليين وممثلين للحكومات ومنظمات غير حكومية ، قضايا تتعلق بدور العلم والتكنولوجيا والابداع من اجل تحسين مستوى حقوق الإنسان وخاصة في فترة استعادة النشاط بعد جائحة كورونا.
ويعتبر هذا المنتدى الاجتماعي أحدى آليات مجلس حقوق الانسان ، وانشئت في عام 2002 وتهتم في كل عام بقضية من قضايا الخاصة بالتحديات والتطورات ومكامن القلق العالمي في مجال قضايا حقوق الانسان.
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