امیر عبداللهیان: ندین بقوة اجراء البرلمان السویدي قبال الحرس الثوري

اعتبر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره الايرلندي "مايكل مارتين"، ان اجراء البرلمان السويدي قبال الحرس الثوري، تم اثر تحريض عناصر ارهابية ومبغوضة لدى الشعب الايراني.

واضاف "امير عبداللهيان في هذا الاتصال: اننا ندين بقوة، اجراء البرلمان السويدي قبال حرس الثورة الاسلامية؛ مؤكدا على ان "الحرس الثوري باعتباره مؤسسة سيادية، فهو يتولى واجب الدفاع عن الامن الوطني والحدودي للبلاد، كما يضطلع باكبر دور في مكافحة الارهاب داخل المنطقة.

وعلى صعيد اخر، استعرض وزير الخارجية الايراني مع نظيره الايرلندي، شتى مجالات التعاون الثنائي، كما اكد على تسخير كافة الفرص المتاحة لخدمة مصالح البلدين.

في المقابل، اشاد وزير الخارجية الايرلندي بالقرار الانساني الذي اتخذته الجمهورية الاسلامية الايرانية والمتمثل في الافراج عن احد رعايا بلاده؛ مؤكدا على ارادة دبلن في التعاون مع طهران.

واضاف "مارتين" في حديثه الهاتفي مع امير عبداللهيان : ايرلندا لا ترغب اطلاقا في اصدار احكام سقيمة حول مؤسسة الحرس الثوري السيادية.. ونحن نعرف دور ايران في مكافحة الارهاب جيدا.

وفي سياق اخر، اعرب وزير الخارجية الايرلندي عن ارتياحه بشان سير التعاون بين ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضافا للجهود الهادفة الى رفع الحظر عنها.

وفيما وجه دعوة الى وزير خارجية ايران لزيارة ايرلندا، تطلع مارتين بان تسنح الظروف له بزيارة طهران قريبا.

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