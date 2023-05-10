امیرعبداللهیان: سیتم إیفاد السفیر الإیراني الى الریاض قریباً

اكد وزير الخارجية على ارادة مسؤولي السياسة الخارجية الإيرانية والسعودية بإعادة فتح سفارتي وقنصليات البلدين وقال سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية.

واوضح حسين اميرعبداللهيان الذي كان حضر امس الثلاثاء مجلس الشورى الاسلامي، في مقابلة نشرت اليوم - الأربعاء - حول إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني في الرياض: سنتم إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية وسيتم الإعلان عنها "قريباً".

وأضاف: عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية تمنح البلدين والمنطقة قدرة كبيرة .

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان قبل شهر في العاصمة الصينية بكين وتمخض اللقاء عن بيان مشترك لاستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية بحيث يمكن إعادة فتح السفارات والقنصليات في أسرع وقت ممكن.

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