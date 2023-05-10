انطلاق الاجتماع الرباعی على مستوى وزراء خارحیة إیران وسوریا وروسیا وترکیا

بدأ الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوریا وترکیا اليوم الأربعاء، في موسكو.

واستضافت وزارة الخارجية الروسية في موسكو وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ووزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، ووزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" لمناقشة القضايا السورية في إطار سياسي.

وقبل بدء هذا الاجتماع، التقى أمير عبداللهيان نظيره السوري "فيصل المقداد" في موسكو.

يذكر أنه قبل ذلك أجرت الدول الأربع محادثات بهذا الصدد على مستوى نواب وزراء الخارجية في العاصمة الروسية .

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" في مؤتمر صحفي: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حل القضايا والخلافات بين سوريا وتركيا، وفي هذا السياق أجرت اتصالات ومحادثات ثنائية مع سلطات دمشق وأنقرة.

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