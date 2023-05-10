أمیر عبد اللهیان: سوریا حکومة وشعبا جزء من حقیقة المنطقة

اعتبر وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ان مبادرة إيران في الدبلوماسية الديناميكية ومتعددة الأوجه يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأسرها من خلال استكمال عملية التقارب، مؤكدا ان سوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة.

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حسين أمير عبداللهيان، إلى موسكو فجر اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا بشأن سوريا.

وكتب في تغريدة على تويتر بعد وصوله إلى موسكو: سافرت الى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

وأضاف: إن المبادرة في الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها من خلال استكمال عملية التقارب.

وأوضح رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: سوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة.

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