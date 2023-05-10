خلال استقباله رئیس مجلس القضاء الاعلى العراقي ... رئیسي: تنفیذ العدالة في ملف اغتیال قادة مکافحة الإرهاب لا ینبغی أن یخضع لمضي الزمن

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ، لدى استقباله رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، بان تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الارهاب لا ينبغي ان يخضع لمضي الزمن.

واشار إبراهيم رئيسي ، خلال استقباله في طهران مساء امس الثلاثاء، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ، إلى ايضاحاته بخصوص متابعة ملف اغتيال قادة المقاومة وقال ان إرادة الحكومة والنظام القضائي العراقي في متابعة ملف جريمة الاميركيين المروعة في اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس، وتسليم الآمرين والمتورطين ومرتكبي هذه الجريمة إلى يد العدالة امر واضح بالنسبة لنا.

واكد رئيسي على أن تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يخضع لمضي الزمن ، وقال : إن متابعة هذا الملف حتى الوصول الى النتيجة ستظهر أن إيران والعراق لا يتوانيان في تنفيذ العدالة ازاء من لا يلتزمون بأي عهد وميثاق.

وإشار الرئيس الايراني إلى استمرار التعاون المكثف بين طهران وبغداد في مجال الطاقة، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة العراقية والاسراع في تنفيذ تعهداتها.

بدوره اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في هذا اللقاء على أهمية تطوير العلاقات والتعاون القضائي مع جمهورية إيران الإسلامية ، وقال إن من أهم الأمثلة على التعاون القضائي بين البلدين الجارين والشقيقين محاكمة كل من شارك في الجريمة الإرهابية المتمثلة في اغتيال قادة مكافحة الإرهاب.

كما قدم زيدان تقريرا عن اجراءات بلاده لسداد مستحقات ايران في مجال بيع الغاز والكهرباء للعراق.

endNewsMessage1