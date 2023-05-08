قائد القوة البریة للجیش الایراني یجري مباحثات مع قائد الجیش العماني

التقى قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاثنين مع قائد الجيش العماني وعقد معه جولة من المباحثات .

واستقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم الاثنين العميد الركن الدكتور كيومرث حيدري قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس هيئة أركان الجيش بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور سلطنة عمان حاليًا.

وقد رحب قائد الجيش السلطاني العُماني بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن سلطان بن محمد المعمري مدير عام العمليات والاستخبارات والعميد الركن بريك بن محمد الغافري مدير عام اللوازم والإسكان وعدد من كبار الضباط بالجيش السلطاني العُماني.

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