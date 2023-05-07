کنعاني ینفی مزاعم اختراق خوادم وزارة الخارجیة

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية والوصول إلى الوثائق وقواعد البيانات، موضحا بانه تم اختراق الموقع الإعلامي لهذه الوزارة فقط وهو متاح الآن للجمهور.

وعقب نشر أنباء عن الوصول إلى وثائق وقواعد بيانات وزارة الخارجية في عملية قرصنة، نفى ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة، مساء اليوم الأحد ، مزاعم وسائل الإعلام في هذا الصدد والقاضية بالوصول إلى الوثائق وقواعد البيانات، واختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية.

وقال إن جميع أنظمة الخدمة بوزارة الخارجية نشطة وقيد الاستخدام.

في الوقت نفسه ، ذكّر كنعاني بأن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية هو الوحيد الذي تعرض للقرصنة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو متاح الآن للجمهور.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ، بان المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في الفضاء الافتراضي مزيفة وغير موثقة ولا علاقة لها بأحداث اليوم وهي مجرد مبالغة إعلامية.

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام ادعت اليوم تعرض وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية للقرصنة ونشر وثائق وقواعد بيانات خاصة بهذه الوزارة.

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