رئیسي یوجه البنک المرکزي بتوفیر الظروف لاستخدام العملة الوطنیة في التجارة الخارجیة

وجه رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، البنك المركزي ان يباشر بالتعاون مع الاجهزة المعنية، في توفير الارضيات للتعامل التجاري على اساس العملة الوطنية الايرانية وعملات سائر الدول المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاحد برئاسة "اية الله رئيسي"، حيث نوه بتزايد رغبة الدول والخطط التي تضعها بهدف تقليل الاعتماد وشطب عملة الدولار من دائرة انشطتها التجارية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشاد رئيس الجمهروية بجهود القائمين على تنظيم المعرض الخامس لفرص الصادرات الايرانية والذي بدا اعماله صباح اليوم؛ واصفا المنتجات المحلية المعروضة في هذا الحدث، بانها تبعث على الفخر والاعتزاز.

واضاف رئيسي : ان المتوقع من كافة الاقسام ان تتظافر الجهود فيما بينها لرفع حجم الانتاج وتطوير جودة الصناعات الوطنية، لاسيما الصناعات المعرفية وتجنب شراء النسخ الخارجية المماثلة.

وعلى صعيد منفصل، تحدث الرئيس الايراني في هذا الاجتماع حول نتائج زيارته الاخيرة الى سوريا وتوقيع "مذكرة التعاون الشامل والستراتيجي طويل الامد" الى جانب عدد من الاتفاقات الاخرى للتعاون في مختلف المجالات بين طهران ودمشق.

وفيما اكد على ضرورة تنفيذ هذه الوثائق تماما، صرح رئيسي بان السوق السورية تزخر بالطاقات المواتية التي تسهم في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

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