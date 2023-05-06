قالیباف یجتمع مع رئیس مجلس النواب الأوزبکي
استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" نظيره الأوزبكي "نور الدين جان إسماعيلوف" الذي يزور طهران على رأس وفد برلماني اوزبكي.
وكان قد وصل رئيس مجلس النواب الأوزبكي " نور الدين جان إسماعيلوف " ،الذي سافر إلى إيران بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على رأس وفد برلماني أوزبكي ، إلى طهران مساء امس 05 ايار/مايو .
وكان في استقبال رئيس مجلس النواب الأوزبكي والوفد المرافق له في المطار رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية- الأوزبكية " غلام رضا نوري قزلجة " وكل من اعضاء مجموعة الصداقة هذه "مهرداد ياسين كرمي " و"سيد مرتضى حسيني ".
وبعد الاستقبال الرسمي الذي اقيم اليوم السبت من قبل رئيس مجلس الشورى الايراني الإسلامي " محمد باقر قاليباف "، بدأت الاجتماعات والمناقشات الرسمية بين مسؤولي البرلمانين الإيراني والأوزبكي.
ومن المقرر أن يشارك رؤساء برلماني البلدين في مؤتمر صحفي عقب مشاوراتهم و اجتماعاتهم التي تجرى بينهما.
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