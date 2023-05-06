تنفیذ حکم الاعدام بحق زعیم زمرة النضال الارهابیة حبیب اسیود

تم صباح اليوم السبت تنفيذ حكم بإعدام بحق حبيب فرج الله جعب الملقب بـ "حبيب اسيود" ، متزعم زمرة "حركة النضال" الإرهابية والمخطط الرئيسي للهجوم الإرهابي على مراسم االاستعراض العسكري للقوات المسلحة عام 2017 ، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين .

وكان أسيود زعيم زمرة "حركة النضال" الانفصالية والإرهابية ، قد قام بالتخطيط والتنفيذ لعدة عمليات إرهابية في إيران ما ادت الى سقوط عدد من الأبرياء ضحايا من بينهم نساء واطفال.

وكان اسيود قد تزعم منذ عام 2005 زمرة النضال الإرهابية بدعم من العديد من أجهزة التجسس ، بما في ذلك الموساد وسابو (جهاز التجسس السويدي) وبعض دول المنطقة.

ونتيجة للأعمال الإرهابية والدموية التي قامت بها هذه الزمرة بقيادة اسيود ، استشهد وجرح أكثر من 450 مواطنا إيرانيا.

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