الرئیس رئیسي یصل الى دمشق

وصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما .

وكان في استقبال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، رئيس بعثة الشرف وزير الاقتصاد السوري سامر خليل ووزير الدولة لشؤون القصر الحمهوري عزام منصور .

ويرافق الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين كل من:

- السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية

- السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)

- السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع

- السيد جواد أوجي، وزير النفط

- السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات

- السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية

- السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي

- السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

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