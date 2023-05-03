الرئیس رئیسي یصل الى دمشق
وصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما .
وكان في استقبال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، رئيس بعثة الشرف وزير الاقتصاد السوري سامر خليل ووزير الدولة لشؤون القصر الحمهوري عزام منصور .
ويرافق الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين كل من:
- السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية
- السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)
- السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع
- السيد جواد أوجي، وزير النفط
- السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات
- السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية
- السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي
- السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية
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