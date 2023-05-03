سفیر إسرائیلي سابق: واشنطن تخرج آلاف الذخائر من إسرائیل إلى أوکرانیا لمنع توجیه ضربة ضد إیران

علق السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن مايكل أورن على التقارير بشأن استعمال وإخراج واشنطن آلاف الذخائر من أسلحتها المخزنة في إسرائيل ونقلها إلى أوكرانيا.

وفي تصريح خاص لقناة "i24news" العبري، أشار مايكل أورن (بخصوص التقارير عن استعمال وإخراج واشنطن آلاف الذخائر من أسلحتها المخزنة في إسرائيل ونقلها إلى أوكرانيا) إلى أن الهدف من ذلك هو منع إسرائيل من توجيه ضربة إلى إيران في المنطقة .

وأوضح أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الإدارة الأمريكية في كلتا الحالتين، فمن من جهة "تساهم في تعزيز قدرات كييف في مواجهة روسيا، ومن جهة أخرى تمنع إسرائيل من توجيه ضربة لإيران".

وبحسب القناة، فإن الإدارة الأمريكية تعارض منذ فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما الخيار العسكري ضد إيران، التي لطالما شددت عليه حكومات بنيامين نتنياهو منذ عام 2008، وتبقي الخيار الدبلوماسي الورقة للحوار مع طهران بشأن برنامجها النووي، لا سيما بعد الأزمة الأوكرانية وتبدل أولويات واشنطن في المنطقة تحديدا فيما يتعلق بمواجهة الصين .

ووفق تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد أعرب مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس الماضي عن مخاوفهم بشأن نفاد مستودعات الذخيرة الأمريكية في إسرائيل.

وأضاف التقرير أن القلق الإسرائيلي يرجع إلى نفاد تلك الذخيرة بينما تتحسب المنطقة لخطر حرب متعددة الجبهات، وسط تصاعد التوترات مع "حزب الله" في لبنان والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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